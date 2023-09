Braga-Napoli, la prima di Natan: «Realizzo un sogno di infanzia»

Primi minuti in stagione per Natan De Souza, il brasiliano del Napoli subentrato nel finale del match contro il Braga in Champions League. «Realizzare i miei sogni d'infanzia è ciò che mi motiva ogni giorno a lavorare duro e portare gioia a coloro che hanno sempre creduto in me. Esordio in Champions League con vittoria» le parole del centrale azzurro che ieri ha aiutato la squadra di Garcia a portare a casa tre punti importanti nell'economia del girone.