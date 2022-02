Cagliari-Napoli: Petagna non punge Demme fa fatica, Ospina si riscatta

Osimhen salva un Napoli bruttissimo sovrastato dall’intensità e dalla fisicità del Cagliari. Il cambio di sistema di gioco con il passaggio al 3-4-2-1 non si rivela una mossa giusta da parte di Spalletti: gli azzurri non riescono a palleggiare e perdono quasi tutti i duelli individuali soffrendo molto più del solito soprattutto in difesa. Il Napoli è spento rispetto al solito contro un avversario decisamente più reattivo: paga la fatica di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati