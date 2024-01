Le sirene della Premier rischiano di far saltare l'affare Samardzic per il Napoli. E non solo. Il centrocampista dell'Udinese, da tempo promesso sposo del club azzurro, sembrava ad un passo dall'ufficializzare il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ed invece nelle ultime ore si è registrato il forte interesse del Brighton di Roberto De Zerbi per il giocatore che non è nuovo a colpi di scena last minute (ad agosto il suo trasferimento all'Inter saltò addirittura dopo le visite mediche). Il 21enne centrocampista tedesco, naturalizzato serbo ha un contratto con l'Udinese fino al 2026, ma già da tempo ha preparato le valigie. Il club friulano ha fissato il prezzo del suo cartellino a circa 25 milioni di euro (tra costi e bonus di vario tipo) e De Laurentiis dopo una settimana di tira e molla aveva dato il placet per l'acquisto del giocatore (contratto quadriennale da quasi due milioni di euro a stagione a salire ed opzione per il quinto anno), con la speranza di metterlo a disposizione di Mazzarri già per il derby con la Salernitana in programma sabato pomeriggio al Maradona.

L'offerta del Brighton, però, rischia di far saltare il banco. A questo punto, l'ultima parola spetta al giocatore. Staremo a vedere. E pensare che con l'Udinese, il Napoli aveva imbastito una doppia trattativa. Non solo Samardzic, ma anche il difensore Nehuen Perez. Il giovane centrale argentino – 23 anni – è legato al club bianconero fino al 2027, ma sarebbe ben felice di tasferirsi armi e bagagli in casa dei campioni d'Italia. Le due operazioni non sono collegate: ciò significa che nel caso di fumata nera per Samardzic, l'affare Perez resta comunque in piedi.