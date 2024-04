Calciomercato Napoli, il Barcellona vuole Kvaratskhelia: avviati i contatti con l'agente

L'ombra lunga del Barcellona su Khvicha Kvaratskhelia: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario As, il club catalano avrebbe non solo messo nel mirino il georgiano del Napoli ma anche accelerato in vista della prossima estate, per conoscere le reali possibilità di acquisto del calciatore.

Tanto da avviare i contatti anche con l'agente del calciatore: nelle ultime settimane le parti si sarebbero sentite per esplorare la possibilità di mercato, una eventuaslità che però si scontrerebbe con le volontà del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro lascerà andare Osimhen, ma è attorno a Kvaratskhelia che costruirà la squadra del futuro: per il georgiano sarebbe anche pronto un rinnovo di contratto atteso ormai da diversi mesi, per renderlo stella della squadra anche sulla carta e non solo in campo.