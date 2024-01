Tutto come da programma. La fumata bianca sarà comunicata da Aurelio De Laurentiis a stretto giro con il consueto messaggio su X. Sta di fatto che Nehuen Perez può considerarsi un altro acquisto del Napoli. Il 23enne difensore argentino ormai ex Udinese passa in azzurro a titolo definitivo per la cifra di circa 18 milioni di euro che andranno – per metà – nelle casse dell'Udinese. Il ragazzo, invece, firmerà un quadriennale (fino al 2028) con opzione per il quinto anno alle pendici del Vesuvio con un ingaggio che si aggira sul milione e mezzo a stagione (escluso bonus e premi ad obiettivo). A conti fatti l'operazione ha accontentato tutti. In primis Perez che da tempo aveva dato il suo placet per il passaggio al Napoli desiderosio di confrontarsi in una piazza importante con la possibilità di ambire a posizioni di prestigio e soprattutto di giocare la Champions che aveva soltanto sfiorato con l'Atletico Madrid. Non solo. Anche in termni economici per il giovanissimo difensore sudamericano si tratta di una gratificazione importante: praticamente al Napoli prenderà il quadruplo di quanto percepiva con i bianconeri (aveva un ingaggio ad Udine di circa 400mila euro a stagione). Perez è abituato a giocare a “tre” in difesa ed anche per questo è stato da sempre il primo nella lista dei desiderata di Walter Mazzarri che, dalla settimana scorsa ha dato seguito alla rivoluzione tattica passando al vecchio modulo a lui tanto caro (la difesa a tre appunto). Il sudamericano «nasce» braccetto destro del pacchetto arretrato: nella passata stagione è stato dirottato dalla parte opposta complice la presenza di Becao (nella sua posizione naturale) e quest’anno ha saputo adattarsi bene anche al centro facendosi preferire a Kabasele in quella posizione. L'arrivo di Perez chiude di fatto il mercato in entrtata del Napoli.

APPROFONDIMENTI Chi è Dendoncker, il centrocampista belga che allevava maiali Zielinski, l'accusa dalla Polonia: «È ai margini del gruppo, scelta di De Laurentiis»

L'operazione come detto non è stata semplice anche perchè l'Udinese ha alzato la posta complice una percentuale che deve riconsocere all'Atletico Madrid per la vendita del suo ex tesserato (si parla del 50%). E così tra i 20 milioni chiesti dai Pozzo e i 15 offerti inizialmente dal Napoli si è arrivati ad una mediazione con il prezzo fissato sui 18 milioni. Non solo. Nella trattativa era stato – e lo è ancora – inserito anche Leo Ostigard come contropartita tecnica. Il norvegese però fino ad ieri aveva posto il veto ad un suo trasferimento altrove a meno che non si trattasse del Genoa (in cui ha giocato) e con cui pure si era parlato di uno scambio quando era in piedi la trattativa per Radu Dragusin. Non è escluso comunque che Ostigard possa ripensarci. Probabilmente anche per questo non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale di Perez. Il suo passaggio al Napoli in ogni caso è solo questione di tempo. Forse di ore.

L'argentino è il quinto rinforzo per Mazzarri. Il Napoli è intervenuto in maniera perentoria in tutti i reparti, riservandosi come ultimo quello che probabimente era anche il più urgente. Ma tant'è. In uscita, invece, Piotr Zielinski resta separato in casa dopo avere rifiutato un paio di proposte di rinnovo da parte del club azzurro (è in parola da tempo con l'Inter). Capitolo a parte per Gianluca Gaetano che potrebbe essere spedito in prestito per avere più minutaggio nella seconda parte della satgione. Si vedrà.