Caso Vinicius, Kvaratskhelia difende Mamardashvili: «Siamo tutti uniti contro il razzismo»

Khvicha Kvaratskhelia in campo contro il razzismo, che in Spagna fa ancora parlare dopo l'ultimo episodio di Valencia-Real Madrid che ha visto protagonisti Vinicius Jr e il connazionale georgiano Giorgi Mamardashvili: «Lo conosco fin da bambino. Poche persone sanno meglio di me cosa è in grado di fare per proteggere e aiutare un suo compagno di squadra in difficoltà. Giorgi è un ragazzo con un cuore grande, una brava persona e un portiere. Ha solo lottato per difendere il suo compagno di squadra. Non c'è posto per il razzismo nel calcio, siamo con voi in questa lotta da vincere contro i razzisti» ha spiegato sui social.