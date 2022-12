Cena del Napoli nel teatro Posillipo: manca soltanto De Laurentiis

Cena di Natale per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri si incontrano a Posillipo e proprio l’allenatore toscano é il primo ad arrivare per dare il suo benvenuto al gruppo.

Tutti compresi, nessuno escluso, anche con compagne al seguito: il capitano Di Lorenzo, Zielinski e Mario Rui, tutti arrivano alla spicciolata del Teatro Posillipo, teatro per una sera anche degli azzurri.

C’è voglia di stare insieme, c’è voglia di festeggiare un 2022 ad altissimi livelli e prima della nuova stagione. Non c’è Aurelio De Laurentiis, ma c’è Edo in rappresentanza della società. Volti sereni e rilassati, il Napoli cenerà tutto insieme continuando anche gli allenamenti in questi giorni: ci si fermerà solo a Natale, poi dritti verso il 4 gennaio, quando il campionato tornerà con la sfida all’Inter.