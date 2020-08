© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’ eliminazione del Napoli molti avevano pensato che ilfosse la predestinata ad alzare lad’Europa: «Chi elimina gli azzurri ogni anno vince la»; «Con il Napoli è sempre finale anticipata»; «Non riusciamo a superare gli ottavi perché ai sorteggi becchiamo sempre la squadra che alza il trofeo», commentavano i napoletani fino a qualche ora fa. La grande smentita questa volta è arrivata subito da, con quella che molti definiscono una sconfitta clamorosa dei blaugrana:mai una cosa del genere per i blasonati spagnoli. Seppur è vero che negli anni scorsie compagni ci avevano abituato a qualche disfatta non da poco come il 3 a 0 inflitto dallao il 4 a 0 del, stavolta i tedeschi hanno superato le più sfrenate fantasie: «Ma giocavano a calcio o a tennis?»; «Manco in una partita di calcetto si segna tanto»; «Ma il Bayern giocava col Cagliari?».Scatenati gli amanti del calcio sui social, ma aumenta anche il«Era un Barcellona scarso come mai nella storia e noi non siamo stati in grado di approfittarne»; «Questa sarebbe stata una squadra difficile da battere?»; «Abbiamo sprecato l’occasione di buttare fuori dalla Champions il Barça, stavolta non era un’impresa impossibile»; «Ora apriamo gli occhi, questo ci fa capire il vero livello del Napoli». Delusione dunque fra i tifosi azzurri, solo in pochi in realtà tifavano contro la squadra che li ha eliminati dal torneo. Molti avevano la speranza di poter dire: «Siamo stati buttati fuori dalla squadra più forte del continente», come nelle scorse edizioni. Ma stavolta la storia è diversa.Subito fuori dalladunque, e senza la possibilità di recuperare al ritorno neanche segnando sette gol al Bayern. A farsi avanti così anche numerose ironie su. Tanti i meme suche parla al campione argentino del progetto nerazzurro , più avvincente di quello blaugrana. Altri spostano lo sguardo sue ipotizzano un suo ripensamento: «Sicuramente sta pensando: chi me lo ha fatto fare?». O su, che aveva annunciato di voler restare al Barça per vincere il triplete.Insomma il web è pronto a dirne di tutti i colori per la sconfitta storica di una squadra che per tanto tempo è sembrata abituata a vincere. Stavolta in tanti pensano sia la fine di un’epoca nella storia del calcio, largo così a nuove potenze sportive. Lasogna ancora di riuscire a guadagnarsi il suo spazio in Europa dopo il conclamato primato in Serie A . Ma per le italiane sembra davvero dura. Resta intanto solo l’inma non tutta l’Italia farà il tifo per i nerazzurri lunedì prossimo.