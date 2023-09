De Laurentiis e il calcio italiano senza libertà: «Ma lo Stato dove sta?»

Aurelio De Laurentiis torna a parlare a Roma in occasione della presentazione di "Vita da Carlo 2", la fortunata serie tv interpretata da Carlo Verdone e a disposizione sulla piattaforma Paramount+ dal prossimo 15 settembre. «Ieri sera anche Raspadori è stato bravo» le parole del patron azzurro sul palco della Casa del Cinema di Roma.

«Ma siamo ancora a inizio anno, c'è da lavorare» ha spiegato ai presenti Adl. Che è poi tornato a parlare dei problemi del calcio italiano: «Nel calcio si danno colpe a destra e sinistra ma lo Stato dove sta? Non è che il calcio italiano ha bisogno di assistenza, ma ha bisogno che lo Stato non eroda ciò di cui necessita un’industria. Un’industria deve avere alla base la libertà, cosa che lo Stato italiano non ha mai dato al calcio italiano» le parole di De Laurentiis riportate da Lapresse.