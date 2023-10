Vincenzo Imperatore, quando era dirigente bancario, seguì dal punto professionalmente l'acquisto del Calcio Napoli da parte del produttore Aurelio De Laurentiis diciannove anni fa. Nei giorni in cui la squadra si avviava alla conquista del terzo scudetto, Imperatore ha pubblicato per Edizioni Ultra il libro «A scuola da De Laurentiis», raccontando questo modello vincente.

Sul libro e su questo modello, non sempre compreso e apprezzato dalla tifoseria napoletana, si è aperto il dibattito al Campania Libri Festival in una sala di Palazzo Reale, con l'autore e il giornalista Rino Cesarano che hanno approfondito la storia del Napoli di De Laurentiis ma soprattutto provato a immaginare l'orizzonte di questo club. E vi è stata una certezza, condivisa dall'uditorio: lo scudetto non rappresenta un episodio isolato della gestione DeLa ma un indizio della capacità del club e della squadra di poter rimanere su alti livelli anche nei prossimi anni. Difficile, però, prevedere cosa accadrà nel 2028, quando - in base alla normativa della Figc - De Laurentiis dovrà scegliere tra il Napoli e il Bari, acquistato nel 2018 e già nella scorsa stagione andato a un passo dalla promozione in A: a quale club rinuncerà?

Al dibattito è intervenuto anche un tifoso doc come Amedeo Acquaviva Coppola, che ha offerto il suo contributo di assiduo frequentatore dello stadio Maradona.