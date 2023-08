Demme rifiuta altri club: vuole solo l'Hertha. Ingaggio da 1,5 milioni

L'ingaggio sarebbe inferiore al milione e mezzo di euro. Praticamente la metà di quanto attualmente percepito al Napoli. Ma non è un problema per Diego Demme che vuole tornare a casa e a giocare.

Il centrocampista azzurro, secondo quanto riportato da Bild Sport in queste ore, pensa solo all'Hertha Berlino, la squadra a cui si è promesso da settimane rifiutando altre destinazioni e con cui avrebbe già anche un accordo per la cessione in vista del finale di mercato.

La sua, infatti, è una trattativa che potrebbe sbloccarsi proprio nell'ultima settimana di affari. Il Napoli non ha ancora dato l'ok al club tedesco per la cessione, il cartellino del calciatore è valutato tra 1 e 2 milioni di euro, cifre che però i berlinesi non possono permettersi nonostante le già tante cessioni. Intanto l'Hertha ha già perso tutte le prime tre partite di campionato, l'ultima con un pesante 3-0 contro l'Amburgo, una situazione che non permette di perdere altro tempo.