Una vacanza per ricaricare le pile dopo alcuni giorni nella sua Toscana. Prima del rientro a Napoli, Giovanni Di Lorenzo e la famiglia si spostano in Francia, a Disneyland, l'occasione giusta per alcune ore di relax.

Il capitano del Napoli si è immortalato sui social insieme con la moglie Clarissa davanti al noto castello del parco divertimenti tra una attrazione e l'altra con le due figlie.