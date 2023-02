Eintracht-Napoli, gli azzurri tornano a casa e Meret gira a piedi a Capodichino

Il ritorno degli eroi. Il Napoli arriva alle 11.53 a Capodichino la mattina dopo la bella vittoria di Francoforte in Champions League: nessun tifoso all’arrivo ma aria di grande serenità, con la maggior parte degli azzurri che fa ritorno a casa in taxi prima degli appuntamenti a Castel Volturno delle prossime ore.

Sgambata defaticante dopo l’Eintracht, da domani si penserà sul serio all’Empoli con due giorni per preparare la trasferta toscana. Il Napoli è rientrato riposato e carico, con sorrisi larghi e la voglia di ricaricare le batterie.

Piccolo inconveniente per Alex Meret: l’auto che doveva aspettarlo all’arrivo è in ritardo e il portiere azzurro sfida il traffico del viale Maddalena per andarle incontro tra le facce stupite dei napoletani che passavano di lì e si sono ritrovati il super portiere tra le auto.