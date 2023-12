Le grandi manovre sono cominciate. Il mercato apre i battenti a gennaio ma si registrano già le prime operazioni in casa Napoli. Elmas ha preparato le valigie ed il club non intende farsi trovare impreparato. Anzi. Il macedone è ad un passo dal trasferirsi a Lipsia, in Germania, e gli azzurri intendono investire buona parte dei proventi della sua cessione per rinforzare sopratutto la zona nevralgica. Nel mirino c'è sempre Soumarè del Siviglia. Occhi puntati anche in difesa. Che serva un centrale di spessore è lapalissiano: in attesa del colpo ad effetto, però, il diesse Meluso ed il capo scouting Maurizio Micheli intendono coprirsi anche sulle fasce laterali e stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di un approdo di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Con ordine.

Le strade di Elmas e del Napoli sembrano dividersi definitivamente. Il calciatore pare abbia accettato le avances del Lipsia ed è disposto a trasferirsi in Bundesliga anche per trovare quello spazio che finora ha raccolto poco in questa prima parte di stagione in massima serie (sopratutto con Garcia). I tedeschi hanno messo sul piatto della bilancia 25 milioni di euro per il cartellino del macedone, sebbene la richiesta di De Laurentiis fosse di circa 30 milioni. Il club azzurro riflette, ma l'impressione è che alla fine accetti.

Per Elmas, legato al Napoli fino al 2025, il Lipsia ha pronto un contratto triennale (scadenza 2028) da 3 milioni a stagione. A conti fatti, il macedone vedrebbe raddoppiato il suo stipendio (attualmente ha un ingaggio da 1,5 milioni a stagione) nei prossimi tre anni. Affare fatto, insomma: manca soltanto l'ufficialità. Che potrebbe arrivare a stretto giro. Per il momento Elmas è ancora fermo ai box. Il calciatore lamenta una lesione di basso grado al bicipite femorale e ne avrà per almeno altri dieci giorni. L'avventura del macedone all'ombra del Vesuvio dunque potrebbe concludersi in questa stagione con 14 presenze e due reti in azzurro (entrambe in trasferta contro la Salernitana e a Bergamo con l'Atalanta). E chissà che le parole di Mazzarri dopo l'amara eliminazione ad opera del Frosinone di martedì scorso al Maradona non erano rivolte proprio ad Elmas. «Chi vuole andar via, vada pure - ha detto il tecnico di San Vincenzo - Meglio forze fresche e motivate».

Ed ecco che torna d'attualità Boubakary Soumaré (24 anni), centrocampista francese in forza al Siviglia - ma di proprietà del Leicester - che è da tempo nei radar del Napoli. I campioni d'Italia lo hanno messo in cima alla lista dei desiderata come alter ego di Anguissa. Considerando l'assenza di Zambo impegnato a gennaio per la coppa d'Africa, la priorità del club azzurro è quella di coprire la zona nevralgica con un giocatore di spessore, centimetri e qualità. L'identikit porta a Soumaré (10 presenze nella Liga e 4 in Champions) anche se sono state prese informazioni pure su Aster Vranckx, 21 anni del Wolfsburg, un passato senza acuti nel Milan.

Mazzarri chiede rinforzi anche sulle fasce. Preferibilmente un jolly che possa giocare tanto a destra quanto a sinistra all'occorrenza, magari anche per avere così la possibilità eventualmente di cambiare pelle alla squadra. Meglio ancora se capace di interpretare il ruolo sia in una difesa a «4» sia a «tre», tanto per intenderci. Gli indizi portano al napoletano (del quartiere Barra), Pasquale Mazzocchi in forza alla cenerentola Salernitana. Tra le parti ci sarebbe anche un'intesa di massima. Così come tra il Napoli e l'entourage del giocatore. Il suo trasferimento in azzurro, insomma, potrebbe essere formalizzato a stretto giro. Forse questione di ore addirittura. Resta soltanto un potenziale ostacolo prima che l'operazione vada in porto e si chiama Walter Sabatini. L'esperto dirigente è stato il mentore di Pako, martedì scorso è tornato sulla tolda della nave granata e da oggi prenderà pieni poteri dal patron Iervolino. Nel caso in cui il diggì granata dovesse porre il veto sul trasferimento di Mazzocchi, il Napoli virerebbe su Davide Faraoni dell'Hellas Verona.