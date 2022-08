Fabian Ruiz, messaggio ai tifosi: «Orgoglioso di essere stato azzurro»

Lungo messaggio d'addio per Fabian Ruiz, lo spagnolo che ha lasciato Napoli per trasferirsi al Psg dopo quattro anni d'azzurro: «Mi avete insegnato che qui il calcio è molto più che uno sport, che si vive in maniera speciale, differente, al di là dei novanta minuti. Dal primo giorno, tanto la città quanto la squadra mi avete accolto come uno di voi e mi avete aiutato a crescere molto in poco tempo ed è difficile riassumere tutto ciò che ho vissuto qui. Le nostre strade si separano però sappiate che mi riempie d'orgoglio aver fatto parte di un club con tanta storia com'è il Napoli».