Inviato a Castel di Sangro

La rivoluzione passa per il centrocampo. Una rivoluzione silenziosa ma è lì che nel giro di pochi giorni può davvero cambiare il volto della mediana campione d'Italia. Perché Ndombele deve essere ancora sostituito, Demme vuole andare via e Garcia non sa ancora se Gaetano potrà essere arruolabile o alla fine se andrà al Sassuolo (che lo ha richiesto). E inoltre c'è ora l'addio quasi alle porte, e assai doloroso, di uno dei veterani degli azzurri, Zielinski. L'uomo che doveva essere il capitano nel post-Insigne ma decise di lasciare la fascia a Di Lorenzo. Insomma, sull'agenda di De Laurentiis e dell'ad Chiavelli, vero direttore sportivo del Napoli in questi giorni di ritiro, di nomi ce ne sono eccome.

E poiché c'è anche un bel gruzzolo da investire perché i giocatori bravi costano caro, ecco che sono pronte le grandi spese: con Percassi, spesso alleato in Lega Calcio, l'appuntamento è per metà settimana. Teun Koopmeiners e il Napoli si sono parlati e l'olandese 25enne ha espresso il suo gradimento all'idea del passaggio in azzurro. Ma l'Atalanta ricorda il Sassuolo di un anno fa, quando iniziò la trattativa con Raspadori: è legatissima al centrocampista ed è pronto a cederlo solo se De Laurentiis pagherà il prezzo giusto, ovvero 50 milioni di euro.

Il Napoli è club ricco, uno dei pochi che può fare mercato in Italia. Le altre società lo sanno. Dunque, ecco perché in cima a tutto c'è sempre Gabri Veiga del Celta Vigo. In realtà nome indicato già tre mesi fa dall'ex direttore sportivo Giuntoli. C'è una clausola da 40 milioni e il Napoli dopo la prima offerta da 25 milioni ha deciso di presentarne una nuova da 30. Al centrocampista un quinquennale da 2,3 milioni a stagione. Al Celta c'è Benitez che non vuole che Gabri Veiga se ne vada. E gli altri nomi: resta in corsa Lo Celso del Tottenham ma solo con la formula del prestito (se si fa, a fine mercato). Ma attenzione a Castrovilli della Fiorentina: vero che non ha superato i test medici in Inghilterra, ma lì i parametri sono differenti rispetto alla serie A. Peraltro i viola vogliono sempre Demme.

Improvvisa fiammata per il 21enne del Bayer Monaco, Ryan Gravenberch, altro olandese, seguito anche dalla Juventus. Il punto è che Bayern e Napoli non si sono lasciati bene dopo le difficoltà per il trasferimento di Kim (il club azzurro non ha concesso alcuna agevolazione ai tedeschi). Finito? No, nello Strasburgo c'è un 19enne su cui anche Mourinho ha puntato da settimane gli occhi: Habib Diarra, 19 anni, nato in Senegal ma con passaporto francese. Servono almeno tre centrocampisti, il Napoli ora va di corsa.