Dal leader calmo a ringhio il passo è breve ma per il Napoli potrebbe rivelarsi una vera e propria rivoluzione. Carlo Ancelotti lascia e per un beffardo gioco del destino gli subentra sulla panchina degli azzurri un suo ex allievo. Le sorti professionali dei due si incrociarono al Milan per molte stagioni, dal 2001 al 2009, quando il tecnico di Reggiolo sedeva sulla panchina dei rossoneri. Rino Gattuso arriva al Napoli quasi come un salvatore della patria.



Il suo compito è difficile, ai limiti della missione impossibile. Deve mettere d'accordo e armonizzare le diverse anime che compongono in questo frangente il Napoli: il presidente De Laurentiis, la squadra e i tifosi. Come se non bastasse, il nuovo allenatore deve apportare il più rapidamente possibile le modifiche tecniche e tattiche necessarie per raddrizzare il cammino della squadra.

È proprio Aurelio De Laurentiis a presentare il nuovo allenatore - «Ringhio Starr» - alla stampa e alla città. Prima, però, ADL ringrazia Ancelotti: «Mi sembra doveroso - dice - Resto suo amico, tra noi c’è un rapporto limpido e sincero, mi dispiace aver letto che ci fossero dissidi e dissapori. Tutto ciò non è vero. Ma come nei matrimoni può accadere di dividersi. Anche per salvaguardare la sua carriera abbiamo deciso di prendere questa strada. Gattuso sarà il nostro Ringhio Starr, ha assimilato con interesse il gioco del Napoli di Sarri e l’ha portato al Milan».



Poi è stata la volta di Gattuso, tuta e sorriso stampato sul volto: «Ho detto sì al Napoli perché negli ultimi dieci anni è sempre stato protagonista in campo con una grande società. Abbiamo una grande squadra nonostante il periodo non positivo, mi piace tantissimo ed è adatta al mio gioco., ho fatto 12 ore di auto per andare a Roma, altrimenti mi beccavate».

Sorrisi. Poi Gattuso si fa serio. E rende omaggio ad Ancelotti: «Con Carlo ci siamo sentiti stamattina, volevo già chiamarlo ieri sera ma era insieme con la famiglia. Sono stati due giorni non facilissimi per tutti. Sapevo di dover chiarire con lui e spiegargli qualcosa. Ancelotti è stato un papà per me, ho vinto tanto con lui, da allenatore l’ho sempre chiamato nei momenti di difficoltà. Stamattina ho avuto la conferma dell’uomo che è. Ci siamo confrontati sulla squadra. Non fate paragoni tra me e lui: lui ha vinto tutto, io ho 41 anni e devo dimostrare tanto. Spero di fare il 10% di quanto fatto da lui in carriera».

Qual è l'obiettivo del Napoli? «L’obiettivo è andare in Europa perché è una squadra costruita per quello. Non possiamo stare fuori. Attraversiamo un periodo non positivo ma l’obiettivo è risalire la china e andare in Champions. Lavoriamo a testa bassa, dobbiamo preparare bene le due gare che mancano nel 2019. Dobbiamo comandare le partite e giocare un certo tipo di calcio. So quanto posso dare, la società e la squadra mi devono aiutare, tutti viaggiamo di pari passo per uscire fuori dai problemi dell’ultimo mese. Con i risultati e un buon gioco si porta di nuovo la gente allo stadio».

Il contratto non è una priorità: «Noi siamo legati ai risultati. Sarei venuto anche se il presidente mi avesse offerto sei mesi: Napoli è una grande opportunità, per le mie idee non potevo scegliere di meglio. 4-3-3? Tra due giorni giochiamo, in questo momento penso a quel modulo perché ci sono i giocatori giusti». Ibrahimovic resta solo una suggestione: «In questo momento sarebbe facile parlare di Ibra o di Ronaldinho, parliamo di quelli che abbiamo a disposizione».



Il futuro è adesso: «Quando le cose non vanno bene si va alla ricerca di alibi, lo fanno tutti gli esseri umani. In questo momento invece dobbiamo pensare a cosa non ha funzionato: possiamo migliorare in difesa, sulla tenuta del campo e anche sul gioco da mettere in campo. Vedere questo Napoli al settimo posto crea un po’ di imbarazzo, la squadra lo sa bene, per questo puntiamo la Champions. L’anno scorso l’ho persa per un punto, abbiamo tutte le carte per arrivarci. Da parte di Ancelotti c’è stata grande disponibilità: quello che ci siamo detti sulla squadra però lo tengo per me.. Ora vogliono dimostrare quello che possono fare. Per me però è difficile dare già un giudizio, ho avuto sensazioni buone. Ho fatto i complimenti alla società per l’organizzazione trovata, non lo immaginavo».

Napoli come Corigliano Calabro: «Sono un terrone, quando penso lo faccio in calabrese. La mia famiglia vive tutta in Calabria, ho lasciato casa a 13 anni ma quando le tradizioni si portano dietro ti restano sempre. Sono orgoglioso di essere del Sud e amo il mare, sono nato in un paese di mare, ma adesso mi sono buttato in un mare grande a Napoli e rischio di annegare. Lo so, ma non ho paura di nulla, chi mi conosce lo sa. Ho portato qui grandi professionisti con me, lavoro con persone molto preparate e parliamo la stessa lingua. Ma ora c’è bisogno dei risultati. Per me è un orgoglio essere qui, ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo pronto, qua c’è tutto per far bene. Sarà difficile, c’è da lavorare, ma ora tocca a me. La percezione che c’è del Napoli all’estero è molto più importante di quello che pensate. Per i giocatori che ha, per la società che fa un gran lavoro. Adesso devo essere bravo ad entrare qui per capire cosa non funziona. Mi piace parlare all’anima delle persone, il nostro obiettivo è riportare la squadra dove merita».

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA