«Per vincere bisogna segnare e se sbagli tanto fai fatica». Per Rino Gattuso l'analisi della sconfitta con l'Inter è molto semplice: «Abbiamo fatto una buona partita come era capitato in Coppa Italia, stasera la squadra mi è piaciuta ma abbiamo sbagliato tutto quanto creato. Test per? Sono squadre diverse, l'Inter ha più fisico. Dobbiamo continuare a lavorare, ma forse in questo momento ci manca un po' di anima».«L'abbiamo persa nell'ultimo periodo e questo non ce lo possiamo permettere» ha confessatoa Sky. « Milik stasera non ha fatto una grandissima partita, poteva darci di più. Dobbiamo dimenticare quanto fatto, è vero che abbiamo vinto un trofeo ma è già il passato e da questa squadra mi aspetto di più. Stiamo sbagliando tanto ma dovremmo pensare da squadra, senza scaricare le colpe e farci prendere dal malumore. Non so che squadra giocherà a, mancano ancora diversi giorni e una gara di campionato. Poi farò le mie valutazioni. Distrazioni a? I miei calciatori sanno cosa intendo, forse dovremmo fare tutti un passo indietro».