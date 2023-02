Jorginho e il Napoli: «Ho consigliato io l'acquisto di Osimhen a Giuntoli»

«Giuntoli mi aveva chiesto di lui prima di prenderlo, gli dissi di prenderlo subito». Jorginho e il retroscena su Victor Osimhen, consigliato al Napoli quando ancora nessuno in azzurro lo conosceva: l'ex centrocampista della squadra di Sarri e oggi all'Arsenal parla ai microfoni di Dazn del suo momento in Premier League e soprattutto del passato importante con la maglia del Napoli «A inizio anno nessuno avrebbe puntato sugli azzurri come nessuno avrebbe puntato sull'Arsenal».

«Stanno facendo veramente bene al Napoli, sta andando tutto alla grande, è un bellissimo gruppo e c'è un'energia meravigliosa che fa vincere» ha detto l'italo-brasiliano. «Non so dire se era più forte il Napoli di Sarri o questo di Spalletti, ma noi ci eravamo divertiti tanto. Ho il Napoli nel cuore e sono stati 4 anni e mezzo fantastici, quello scudetto perso resterà sempre un rimorso per me», ha ricordato Jorginho.