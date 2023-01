Kim, retroscena di Mourinho: «Lo volevo al Tottenham»

Sarà in campo con ogni probabilità domani contro la sua Roma, ma Kim Min Jae avrebbe potuto essere altrove oggi. In Premier League, ad esempio: lì dove avrebbe voluto portarlo con piacere José Mourinho, allenatore della Roma che ha svelato nella conferenza stampa pre trasferta a Napoli l'interesse per il centrale sudcoreano quando ancora era sulla panchina del Tottenham.

«Il Napoli ha tanti bravi giocatori, uno lo volevo prendere anche io al Tottenham» ha detto Mou in conferenza spiegando l'avversario che si ritroverà domani di fronte al Maradona «Ci ho parlato più volte su Face Time in quelle settimane. Costava dieci milioni, ma non sono stato aiutato, il Tottenham ne offrì 5: in quel momento non poteva spendere soldi. E lui avrebbe voluto dire sì agli Spurs».