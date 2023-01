Kvara-mania in Georgia: ora si studiano nuovi voli diretti per Napoli

Da quando Khvicha Kvaratskhelia ha iniziato a incantare con la maglia del Napoli, un numero sempre crescente di georgiani si è riversato nel capoluogo campano e quindi allo stadio Diego Armando Maradona, per seguire da vicino il proprio beniamino.

La richiesta è aumentata a tal punto che l’Unione aeroporti georgiani sta portando avanti trattative per l’aggiunta di un volo diretto verso Napoli. Ad annunciarlo è Irakli Karkashadze, direttore del sindacato, in onda sulla rete televisiva georgiana Imedi. Non è stata nominata una compagnia aerea in particolare, ma tutti gli indizi portano a Wizz Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost in Europa, che potrebbe dunque farsi carico di questa nuova rotta.

«I rapporti con le compagnie aeree hanno una specificità interessante - ha detto Karkashadze -, cioè quali sono storicamente i requisiti per questa o quella direzione. Pertanto, due o tre anni fa non avrebbe avuto senso parlare della tratta Napoli con nessuna compagnia aerea. Oggi possiamo tranquillamente indicare questa città come una delle direzioni prioritarie. Vediamo una domanda reale. Sono in corso negoziati e abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione, sono sicuro che otterremo risultati positivi».

Ma i georgiani non hanno aspettato l’arrivo di un volo diretto: sulle tribune del Maradona è ormai fissa la presenza di gruppi molto folti di tifosi di “Kvara”. Napoli è diventata una destinazione così popolare che le compagnie di viaggio georgiane hanno già iniziato a vendere pacchetti turistici su misura per le partite del Napoli, strategia adottata anche dai charter. Napoli e Georgia, sempre più vicine nel segno di Khvicha.