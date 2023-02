Kvaratskhelia è il più offensivo della Serie A: tre azzurri in classifica

Qual è il calciatore più presente nelle azioni offensive della propria squadra? Khvicha Kvaratskhelia risponde presente: in base ai dati Opta Italia, il georgiano del Napoli è il calciatore di Serie A più coinvolto per tiri verso la porta, chance create e occasioni gol. Kvara è davanti a Deulofeu e Laurienté nella speciale classifica del campionato italiano, ma nelle prime sei posizioni ci sono altri due azzurri: innanzitutto Piotr Zielinski, poi anche Mario Rui, subito dopo la Top 5. Il terzino portoghese è ormai un regista aggiunto per Luciano Spalletti e per il Napoli.