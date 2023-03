Kvaratskhelia dalla Georgia: «Napoli mi ha trasformato»

Khvicha Kvaratskhelia parla dell'azzurro direttamente dal ritiro della nazionale della Georgia: «A Napoli ho potuto lavorare sul mio gioco difensivo, sono diventato un calciatore che ora sa giocare anche di squadra. Prima non avevo equilibrio, il Napoli me l’ha insegnato. Sono diventato quello che oggi sono grazie ai miei compagni» le parole della stella di Luciano Spalletti.

Un debutto di altissimo livello per Kvara: «Il gol a Verona nella prima partita forse è stato determinante, mi ha dato fiducia per lavorare e crescere. Non so accettare le sconfitte, odio perdere in campo e fuori. La famiglia per me è la cosa più importante, i miei genitori mi hanno insegnato tutto. Da bambino avevo dei sogni, oggi ho capito che se ci si impegna al massimo ogni sogno può essere realizzato» ha concluso il georgiano.