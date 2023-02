Kvaratskhelia, numeri da record: in Europa è il più giovane in doppia cifra

Khvicha Kvaratskhelia continua a macinare record dopo la prestazione di oggi contro lo Spezia. Come riportato da Opta Italia, infatti, tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, Kvaratskhelia è uno dei soli 5 in doppia cifra sia di gol che di assist considerando tutte le competizioni (10 e 11) e tra questi è il più giovane. Gli altri in lista con lui sono tutti di fenomeni: Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry.

