Lozano, sirene dalla Premier: «Lo vuole il Manchester Utd»

Se n'era parlato nello scorso dicembre, quando Hirving Lozano era uno dei protagonisti del Napoli di Gattuso. Le voci sul forte interessamento del Manchester United per il messicano sono ripartite nel momento più delicato per il club che sta pensando di cambiare allenatore, mettendo alla porta Solskjaer. Tra i tecnici contattati c'è Conte, che ha lasciato l'Inter dopo lo scudetto non condividendone il piano di ridimensionamento.

Secondo Sky Sports Inghilterra lo United è pronto per presentare un'offerta al Napoli, che pagò Lozano 40 milioni quando in panchina c'era Ancelotti. Dietro a questa operazione vi sarebbe la pressione dell'agente Raiola, insoddisfatto del relativo spazio che El Chucky sta trovando con Spalletti. Pochi giorni fa vi erano state altre voci dalla Premier, quelle sull'interessamento del Newcastle, e Lozano aveva così commentato ai microfoni di Fox Sports: «Sto bene a Napoli, sono tranquillo, poi vedremo cosa accadrà».