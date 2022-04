Maradona, già offerti 4 milioni di sterline per la maglia della Mano de Dios

C'è già un'offerta da 4 milioni di sterline, pari a 4,8 milioni di euro, per la maglia di colore azzurro della Seleccion argentina che Diego Armando Maradona indossò nella sfida del Mondiale '86 contro l'Inghilterra, quella della Mano de Dios e del Gol del secolo. E' quanto ha comunicato sul proprio sito la casa mondiale Sotheby's che ha messo all'asta la preziosa casacca per una cifra dai 4 ai 6 milioni di sterline. Le offerte si possono presentare on-line fino al 4 maggio, poi il cimelio appartenuto a Diego e ceduto al centrocampista inglese Hodge dopo la gara verrà venduto al migliore offerente.

Dopo la decisione di Hodge di affidare la maglia conservata per quasi 36 anni a Sotheby's si è aperta una polemica in Argentina perché una figlia di Diego e Claudia Villafane, Dalma, ha sostenuto che quella non era la maglia indossata dal padre nel secondo tempo di Inghilterra-Argentina. «Non si sarebbe mai privato di una maglia così importante», ha detto. Pronta la replica di Sotheby's, che ha spiegato sul proprio sito il tipo di accertamenti effettuati per rilevare l'autenticità della divisa che ha una storia molto particolare perché quelle casacche furono acquistate da un collaboratore del commissario tecnico Bilardo in un negozio di articoli sportivi a Città del Messico, dato che le divise fornite dallo sponsor tecnico francese Le Coq Sportif erano di un tessuto pesante.

Sotheby's ritiene che nelle prossime due settimane - cioè fino al 4 maggio - si possa arrivare alla cifra di 8 milioni di sterline, pari a 9,6 milioni.