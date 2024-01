Mazzocchi al Napoli, è fatta: domani le visite mediche

Si chiama Pasquale Mazzocchi il primo acquisto del 2024 del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo le trattative delle ultime ore tra le parti, la Salernitana ha rilasciatro il suo ok definitivo per l'arrivo del classe 1995 in azzurro. Un'affare voluto fortemente dallo stesso calciatore - nato proprio a Napoli e tifoso della squadra della sua città -, che da giorni aveva trovato con il club l'accordo per poter vestire la maglia del cuore.

Accordo da tre anni e mezzo per Mazzocchi con il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani sarà a Roma per svolgere le visite mediche di rito e poi dire finalmente sì al Napoli mettendosi a disposizione di Walter Mazzarri.

Mazzocchi saluta la Salernitana dopo due salvezze di fila in Serie A: quest'anno aveva collezionato già 19 presenze con i granata. Nella sua carriera anche una apparizione in nazionale nel settembre 2022 con Roberto Mancini, prima del grave infortunio al ginocchio.