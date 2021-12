Mertens, il rinnovo si fa in due: «Testa allo Spezia, voglio giocare»

Anche Dries Mertens applaude il Napoli dopo la bella vittoria di Milano, il belga ha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset: «Dobbiamo sempre lottare in campo. Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì: arriverà lo Spezia e bisogna avere sempre una fame di vittoria incredibile. Sto giocando un po' meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo».

«Spalletti è bravo e sa come deve parlare e come deve mettere la squadra, ha un'esperienza incredibile e questo mix gli consente di essere una grande persona e un grande allenatore» ha continuato Dries. «Quando abbiamo festeggiato tutti insieme, contro la Lazio, abbiamo trascorso una bella serata. È sempre un onore scendere in un campo dedicato a Maradona e indossare la fascia da capitano, stimola e dà grandi motivazioni. Rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni, mi piace e sto bene».