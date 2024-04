Mimmo Carratelli, brindisi ai 90 anni sul lungomare di via Partenope

Amici giornalisti di tutte le generazioni, il presidente dei due scudetti e della Coppa Uefa Corrado Ferlaino, gli ex azzurri Cané e Vincenzo Montefusco. Tutti da “Antonio & Antonio” sul lungomare di via Partenope per festeggiare i 90 anni di Mimmo Carratelli, grande firma del giornalismo sportivo, negli anni '80 capo della redazione sportiva del Mattino.

Accanto a Carratelli l'ingegnere Ferlaino e Salvatore Maffei, decano dei cronisti napoletani e presidente dell'emeroteca di piazza Matteotti. Carratelli, che era in compagnia della figlia Lula, ha ricevuto una targa e una statuina sul modello dell'Oscar dal presidente dell'Unione stampa sportiva italiana, Gianfranco Coppola. «Appuntamento ai miei 100 anni? Solo se ci sarà l'ingegnere Ferlaino...», ha detto Carratelli.