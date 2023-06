Napoli in Abruzzo il 29 luglio: «Amichevoli? Magari Liverpool o Barcellona»

«Le date del ritiro dovrebbero essere dal 29 luglio all'11 agosto, ma domani sarà tutto ufficializzato in conferenza stampa».

Le parole sono di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo che ospiterà per il quarto anno di fila la seconda parte del ritiro estivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. In programma novità per i tifosi: «Ancora non possiamo fornire dati ufficiali, qualcosa è in programma. Dispiacerà molto non poter riabbracciare Luciano Spalletti nella nostra regione. Con lui si era creato un bel rapporto, tra tante belle chiacchierate a tavola. Mi sarebbe piaciuto rivederlo per fargli i complimenti di persona, lo invitiamo ufficialmente come ospite. Resto curioso di capire chi sceglierà De Laurentiis come suo successore».

Attenzione massima agli impegni in campo. «Spero che si facciano diverse amichevoli di livello internazionale, quindi ci auspichiamo che il livello possa confermarsi o addirittura crescere rispetto agli anni scorsi» ha detto a Radio Punto Nuovo. «A tutti piacerebbe vedere il Liverpool o il Barcellona, ma ci affidiamo ai buoni rapporti della società. Il Napoli sta facendo scuola in Italia, sono sempre più le squadre che stanno tornando a programmare un ritiro vecchia maniera e nei nostri territori.