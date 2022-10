Napoli-Ajax, l'elenco dei convocati: Osimhen torna dopo più di un mese

Riecco Victor Osimhen: come annunciato anche ieri in conferenza da Luciano Spalletti, dopo oltre un mese di assenza l'attaccante nigeriano a disposizione del Napoli è tra i convocati azzurri che questa sera affronteranno l'Ajax al Maradona.

Nessuna novità in difesa: out Amir Rrahmani per l'infortunio occorso a Cremona, nessuna aggiunta per Spalletti al reparto che potrà contare quindi su sette elementi.