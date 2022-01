Al rientro dopo due mesi, a causa di un infortunio, Gianluca Vigliotti firma il gol del pareggio del Napoli under 17 nella partita disputata ad Ascoli. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo con la rete di Maiga al 34’. La rete dell'1-1 di Vigliotti, subentrato a inizio ripresa, al 19’del secondo tempo. Espulso per proteste il tecnico degli azzurrini Liguori.