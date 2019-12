Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da cinque partite di fila in campionato, rossoblù un po' al palo dopo il buon inizio di stagione.

Fuori Mertens, Ancelotti schiera il Napoli col 4-3-3: il centravanti è Llorente, ai suoi lati Lozano e Insigne. Pronti via e proprio Lozano è il più pericoloso: bel dribbling al limite dell'area e destro strozzato sul fondo. Al 14’ ancora Lozano va via in velocità e apre per Insigne sulla sinistra, tiro di prima intenzione e palla fuori. Preme il Napoli, al 14’ l'arbitro annulla il gol di Lozano per fuorigioco, al 21’ Skorupski devia in corner la punizione da lontanissimo di Insigne.



25 Ospina​; 19 Maksimovic, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 22 Di Lorenzo; 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 12 Elmas; 11 Lozano, 9 Llorente.A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 13 Luperto, 14 Mertens, 23 Hysaj, 34 Younes, 70 Gaetano. All. Ancelotti.

28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 13 Bani, 4 Denswil; 31 Dzemaili, 5 Medel; 7 Orsolini, 16 Poli, 10 Sansone; 24 Palacio.

A disposizione: 1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Paz, 11 Krejcì, 15 Mbaye, 17 Skov Olsen, 22 Destro, 25 Corbo, 26 Juwar, 30 Schouten, 32 Svanberg. All. Mihajlovic

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

