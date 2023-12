Un match diverso dagli altri e, stando alle proiezioni di questi giorni, non dovrebbe essere superata quota 40mila spettatori. Considerando che è una notte da dentro o fuori, qualcosa sembra essersi rotto tra il pubblico e la squadra. In queste ore sono andati praticamente esauriti i biglietti delle Curve, e almeno i settori superiori della A e della B viaggiano verso il sold out. In ogni caso, siamo ai livelli del match con l'Union Berlino dove pure faticosamente venne superato il muro dei quarantamila. Insomma, non proprio una febbre Champions. L'impressione, ma bisogna essere prudenti, è che sotto il profilo dell'ordine pubblico non ci sono gli stessi timori dell'invasione tedesca di Napoli. Non solo perché i portoghesi annunciati non sono più di 400, e tutti con il tagliando nel settore ospiti: non pare ci siano particolari ragioni di rivalità tra le tifoserie delle due squadre. E in ogni caso, con il Braga non si sono gruppi ultrà particolarmente pericolosi. Nel gioco degli incroci pericolosi, vanno ricordati gli scontri tra tifosi del Braga e quelli della Fiorentina dello scorso anno. In ogni caso, allerta c'è. Questo, però, non spinge gli uomini della questura di Napoli ad abbassare la guardia: anzi, come sempre saranno circa 700 le unità delle forze dell'ordine chiamate a presidiare la zona del Maradona nelle ore precedenti l'inizio del match. A cui bisogna aggiungere i circa 600 steward del club che pure dovranno vigilare sui gate. In ogni caso, la fiammella dell'entusiasmo post-scudetto inizia leggermente a spegnersi: anche per la gara con il Cagliari di sabato pomeriggio, al momento al prevendita è ferma a 33 mila tagliandi venduti. Ovvero, solo ottomila biglietti acquistati, a parte la quota di abbonati che si è assestata sulle 25mila tessere.

Come in occasione delle gare di campionato, saranno presenti cani antidroga, capaci di identificare tifosi pronti ad accedere sugli spalti con sostanze stupefacenti. Controlli costanti, con un servizio di vigilanza all'interno dello stadio garantita da telecamere di altissima definizione. Il Napoli ha invitato i suoi tifosi ad arrivare prima allo stadio, proprio per evitare le lunghe code all'ingresso. Ma in ogni caso per il ritorno europeo di Walter Mazzarri, ci sarà uno stadio tutto per lui. E lui tornerà ad arare lo spazio davanti alla sua panchina con il suo andirivieni continuo. La gara con il Braga, di per sé, non è dei più eccitanti: non proprio il top d'Europa. Ma può aprire alle grandi sfide degli ottavi, con Manchester City, Arsenal e Bayern che sono già sicure di essere prime nel girone.