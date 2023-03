Napoli, ci pensa Alastuey: il gol dello spagnolo batte il Cagliari 1-0

Basta un gol a far sorridere il Napoli Primavera. La squadra di Nicolo Frustalupi ha battuto a Cercola nell'anticipo di oggi il Cagliari, un vero e proprio colpaccio che serve soprattutto alla classifica: gli azzurrini si portano con questo successo a 24 punti, sopra l'Atalanta (22) e a un passo da Milan (27) e Verona (25), ma soprattutto a +9 dalla penultima posizione e dalla zona retrocessione.

La squadra azzurra è ancora in piena lotta Playout, ma il trionfo di oggi contro i rossoblu sardi regala sorrisi e motivazioni per il finale di campionato. A decidere il match è una perla di Alastuey: lo spagnolo la spedisce all'angolino al minuto numero 11, un vantaggio che i padroni di casa sapranno conservare fino alla fine sfiorando in diverse occasioni anche il raddoppio.