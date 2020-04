LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

15mila euro, questa la cifra raggiunta all'asta per la maglia di Dries Mertens . La maglia azzurra, indossata la notte di Napoli-Barcellona dello scorso 25 febbraio, è la seconda più pagata dell'iniziativa "Je sto vicino a te" della, la stessa che aveva visto aggiudicarsi per 55mila euro una maglia dell'Argentina diSale così a 100.301 euro la cifra raccolta dalla Fondazione per l'iniziativa benefica in favore dei napoletani. All'asta per la maglia di Dries aveva partecipato lo stesso calciatore belga provando a riprenderla con un'offerta di 10mila euro, così come anche Marek Hamsik aveva offerto fino a 13mila euro senza però riuscire a spuntarla nel finale.Ad aggiudicarsela, a sorpresa, è stato il patron Aurelio De Laurentiis : «Felice di averlo fatto a nome del Napoli. È una maglia importante che resterà in casa nostra, un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile».