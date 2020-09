LEGGI ANCHE

Quello di Jason Denayer è il nome nuovo del mercato azzurro, un belga pronto ad affacciarsi al calcio europeo dopo aver sorpreso tutti in. «Due anni fa, prima che firmasse per il Lione, contattai il Napoli di mia iniziativa per proporlo agli azzurri, anche perché sarebbe stata la piazza ideale per lui» ha confessato il suo agente De Preter. «Quindi, già all’epoca ebbi contatti con il direttore per presentargli il profilo di Jason e da allora abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con la dirigenza azzurra. Non c’era un interesse concreto, allora. Avevano già tanti giocatori in quel ruolo e non era una priorità per il».«Jason sarebbe entusiasta di giocare con il, ma è chiaro che l’ultima parola aspetta agli azzurri» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «Il ragazzo è felicissimo al Lione in questo momento, ma viste le sue prestazioni in Champions League, ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club europei. Abbiamo ancora due anni di contratto con il Lione, quindi la decisione spetta al presidente Aulas, ovviamente. Se arriva un’offerta, l’ultima parola è la sua. Contatti connell’ultimo mese? No, non ho parlato con il direttore, di recente. L’interesse del Napoli comunque esiste ed è concreto».