Compirà 24 anni il prossimo dicembre, ma è pronto già a prendersi la scena internazionale come il suo più noto connazionale Cristiano Ronaldo : il portoghesesarà uno dei pezzi forti della prossima finestra di mercato estiva, dopo le ottime cose mostrate con la maglia del Wolverhampton in Premier League in questa stagione.Il suo nome è finito sul taccuino di, che volentieri lo opzionerebbe tra i calciatori da portare a Napoli , ma non mancano altre pretendenti: secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'ultima squadra in ordine di tempo a entrare nella corsa al portoghese è l'Arsenal, su suggerimento dell'allenatore Arteta. Anche lo United lo ha seguito nelle ultime settimane. Quest'annoha segnato 15 reti tra Premier e Europa League.