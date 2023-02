Napoli-Eintracht Frankfurt, prolungato il diritto di prelazione per gli abbonati

Modifica in corso per quel che riguarda i biglietti in vendita per la gara Napoli-Eintracht Francoforte del 15 marzo. Dai canali ufficiali, infatti, il club azzurro ha comunicato che gli abbonati della stagione 2022/23 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ancora per due giorni, fino a tutta domenica 19 febbraio 2023, modificando la precedente scadenza, fissata a oggi.

A partire dalle 12 di lunedì 20 febbraio 2023, pertanto, gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto. Inoltre, sarà aperta la vendita libera di tutti i posti ancora residui. Ad oggi sono a disposizione ancora pochissimi biglietti di Curva A e B nei settori inferiori, che consentiranno di arrivare al sold out.