Napoli-Fiorentina, ora è sold out: esauriti anche i settori inferiori

Magari non ci sarà la festa aritmetica della vittoria scudetto, ma Napoli-Fiorentina sarà comunque uno spettacolo per i presenti. Il Maradona sarà nuovamente sold out: questa mattina si sono esaurite le ultime scorte di tagliandi per la gara contro i viola prevista per le 18.00. Fino a poche ore fa erano ancora disponibili alcuni settori inferiori come le Curve, ma da oggi i tifosi non troveranno più disponibilità. Quella contro la squadra di vincenzo Italiano sarà probabilmente la prima gara in campionato da campioni d'Italia per Spalletti e i suoi.