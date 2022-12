Napoli in ritiro in Turchia, nessun problema per Politano: è già in campo

La botta alla caviglia di ieri sera ha spaventato tutti ma Matteo Politano è tornato regolarmente in campo oggi a Antalya, sede del ritiro invernale del Napoli di Luciano Spalletti. L'esterno azzurro si è allenato con la squadra oggi in Turchia così come Juan Jesus - assente ieri per affaticamento - che oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Demme e Lobotka lavoro in piscina.