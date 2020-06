LEGGI ANCHE

Sarà Gianluca Rocchi di Firenze l'arbitro per la gara che segnerà il rientro in campo delpost-coronavirus. Il fischietto di Firenze dirigerà la partita del San Paolo di sabato sera tra gli azzurri die l'Inter di Antonio Conte, match di semifinale che varrà l'accesso alla finale dell'Olimpico del prossimo 17 giugno. Con lui ci saranno gli assistenti Del Giovane e Cecconi, Mariani IV uomo e Valeri alPrima dello stop forzato,aveva diretto gli azzurri solo una volta in questa stagione, contro la Roma all'Olimpico il 2 novembre, e la squadra allenata da Ancelotti ne era uscita con le ossa rotte. Il toscano ha diretto in Coppa Juventus-Roma dello scorso gennaio. L'altra semifinale di venerdì tra Juventus è stata invece affidata all'arbitro