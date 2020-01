Non dobbiamo pensare al ciclo terribile che ci aspetta ma solo alla gara di domani. Giochiamo contro una delle squadre più forti, allenata da un grande allenatore. Ci serve la partita perfetta, se giochiamo come a Sassuolo saranno guai. Dobbiamo tenere il campo meglio, migliorare nei momenti di sofferenza. Abbiamo ampi margini di miglioramento, solo con il lavoro li raggiungeremo. Voglio vedere entusiasmo e partecipazione, un gruppo che lavora tanto e fa fatica. Vedo gli occhi di chi mi sta dando tutto

. Così l'allenatore del Napoli Rino Gattuso presenta il big match di domani contro l'Inter al San Paolo.

​Non sarà diverso per me, da ex rossonero. Sono l’allenatore del Napoli, mi preoccupa l’Inter perché è una squadra forte, non per il mio passato. L’Inter va rispettata, ha grande mentalità e grandi calciatori

.

Lobotka? Rispetto i calciatori che ho e che stanno faticando per me, ne parleremo se arriverà qualcuno. Mi piace lavorare in coppia e numericamente siamo in meno a centrocampo. Mertens non si è allenato questa settimana col pallone, aveva fastidi in campo e ieri abbiamo deciso di fargli fare una risonanza per avere una diagnosi migliori. Ha un problema agli adduttori, l’abbiamo rimandato a casa per farsi curare dall’uomo di fiducia, tornerà mercoledì sera

.

I problemi in difesa sono di tutta la squadra, dobbiamo lavorare di collettivo. Qualcosa di buono s’è visto già col Sassuolo, mi piace continuare su questa strada. Roma non è stata costruita in un giorno, dobbiamo avere pazienza anche noi. E limitare i danni. Domani vorrei vedere un Napoli che sappia soffrire quando arriverà il momento. Dobbiamo tenere botta, metterci a disposizione. Poi quando abbiamo la palla abbiamo anche la qualità giusta

.

L’Inter ha grande carattere e capacità di gioco, è merito di Conte che ha saputo trasmettere le giuste idee. Giocano tutti insieme, vorrei lo stesso anche io per il mio Napoli. Fabián? Chi ha giocato a calcio sa quello che accade in campo, si è dato da fare a Reggio Emilia. Non si è allenato negli ultimi due giorni per influenza, ma se starà bene andrà in campo, massima fiducia in lui

.

Rischiare o fare calcoli? Se prepari bene la settimana puoi fare entrambe le cose. Dobbiamo osare con la nostra qualità, anche sbagliando, l’importante è avere sempre equilibrio. Per questi calciatori darei tutto, il gruppo sta dando tantissimo a me e al mio staff. Insigne ha fatto tanto nella sua carriera, essere napoletano lo ha reso il primo colpevole nelle negatività, ma deve pensare solo a fare le cose al meglio in campo. Essere leader vuol dire essere coerenti in ogni occasione: arrivare prima agli allenamenti, essere a disposizione, lavorare al massimo. È il gruppo che ti rende leader

.

Abbiamo provato a recuperare Koulibaly, ma non è il caso di farlo giocare. Avrebbe voluto giocare, ma non vogliamo rischiare di perderlo più a lungo. Vediamo come starà Fabián oggi e capiremo. In quel ruolo ho lui e Gaetano, Elmas ha caratteristiche da mezz’ala

.

Ho detto dopo Sassuolo che non siamo guariti, il primo tempo ne è la prova. Ma siamo stati bravi a rimanere in partita, il calcio è bello per quello. Dobbiamo aggiungere altro per crescere. I 18 punti che ci separano dall’Inter erano impensabili ad inizio anno, i valori del Napoli sono più importanti. Non dobbiamo guardare la classifica, dovremo ragionare gara per gara per fare punti

.

