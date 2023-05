Napoli-Inter, si ferma Kvaratskhelia: a rischio per il big match

Un Osimhen in più - tornato ieri ad allenarsi per la prima volta in questa settimana - ma un Kvaratskhelia in meno: il georgiano del Napoli questa mattina ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo a Castel Volturno, Kvara è stato lontano dal resto del gruppo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento.

La bella notizia, però, arriva da Mario Rui: il terzino portoghese ha fatto intera seduta in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati in vista del big match contro i nerazzurri della prossima domenica. Zedadka ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra.