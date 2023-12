Napoli-Inter, l'Analisi ignorante: scudetto ti salutiamo, ma almeno facciamoci onore

Nella serata che può dire molto sul prosieguo della stagione del Napoli, il Maradona è pieno. Segno che, malgrado tutto, la città ci crede.

SURREALISMO in Tribuna, dove al fianco di Pappy Meravigliao c è nientepopodimeno che il Mito PATTY SMITH Mazzarri have the poweeeer 🎶

Esclusi invece i Jalisse che sono stati rimbalzati all' ingresso

Subito IGNIORANZA Hot in telecronaca su (la mamma di) Dazn: "Osimhen non dovrebbe avere 90 minuti FRA le gambe"

Partiti. Gli azzurri paiono non nutrire timore reverenziale nei confronti dei GIÀ SICURI CAMPIONI D'ITALIA dell' Inter e dopo tre giri di lancette, Elmas esalta Sommer

Break dei nerazzurri con Barella che prova il cross alla DiMarco: palla in Curva B

Poi, prima accelerazione in cui De Vrij viene puntato e addio: fuori per infortunio.

L'Inter ha ormai un solo centrale di ruolo superstite

Gli azzurri sembrano in palla e, per un lungo tratto mettono sotto i nerazzurri.

Pierpardo a (la mamma di) Dazn definisce "Spallata" un intervento di Calha su

Anguissa che al paese mio si va quantomeno a rivedere al check.

Indi gran conclusione dalla distanza di Politanopopo' che però centra la TRAVERSA

LIMONE CULONE! 😤

Numi! Sogno o son desto? Meret sta uscendo. 😮 Respinta su Lautaro

Poi, Vittoriuccio Sasamèn ha una palla buona in area , ma inspiegabilmente decide di giocare a fare LA FOCA MONACA

Ma noi giochiamo meglio, quindi loro segnano HEY, QUESTO L' HO GIÀ VISTO, È UN CLASSICO

Azione che parte da un placcaggio di LOTARO su Lobo, poi palla a Calha, che trova un tiro alla Holly e Benji, il mio portawallera è più reattivo di Meret ed è 0-

1 al 44' MA MA MA MA NON È FALLO SCUSATE?

Io non lo so, vienici in soccorso tu CHIFFIIIIIII

Niente, gol convalidato e così si va al riposo sullo 0-1

Sintesi di questo primo tempo: chissà cosa pensano gli juventini a vedere due squadre che giocano a calcio.

Ripresa. Nel frattempo abbiamo rivisto le immagini del primo gol, e siccome non vogliamo fare i rosiconi, diciamo che l' intervento di Lautaro è assolutamente regolare.

Nel rugby.

Il Napoli sembra aver perso fiducia, l'Inter comincia già con le perdite di tempo.

Dumfries si finge morto dopo una caduta

Ma nel calcio o muori da eroe o vivi abbastanza da diventare come la Juve.

Acerbi tampona Osimhen in area, per Massa tutto regolare. Al Var ci sono Marini e Mariani, che già con due nomi così parono la versione tonta dei nipoti di Topolino. Tutto regolare pure per loro. È LA MAROTTA LEAGUE.

E un attimo dopo c è il raddoppio nerazzurro: Lotaro per Barella che buca la difesa più facilmente di un ago nel braccio del protagonista di Trainspotting. 0-2 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Gli azzurri accusano malamente il colpo. L'Inter prende il controllo, soprattutto a centrocampo, dove Anguissa sembra in versione Post Copla d'Africa PRIMA della Coppa d'Africa e rischiamo l' imbarcata

Osi e soci ci prova in un paio di occasioni ma è ormai chiaro che stasera la palla non entra

La situazione è talmente drammatica che Patty Smith, pur non capendo nulla di pallone, s'è sfasterata

Thuram cala il sipario, suggellando anche la mia sconfitta al Fantacalcio, giusto per rendere più colorita la mia serata e giusto per farci sottolineare che probabilmente nemmeno lo stesso Kim si sarà reso conto del vuoto incolmabile che ha lasciato

Finisce 0-3. Pensavano che il Milan avesse fatto la peggiore difesa del titolo dello storia l' anno scorso, fuori da tutto già a gennaio. Li abbiamo superati alla grandissima!

Era una gara che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni del Napoli in chiave scudetto. L'esito mi pare inequivocabile: a meno di clamorosi ribaltoni, il Napoli quest'anno è fuori dalla lotta Scudetto.

C'è però ancora un'eternità da giocare: se anche non possiamo rivincerlo, almeno facciamoci onore

Vado a consolare a Lorenzino Sfigatello mezza volta che torna il Napoli perde e nessuno se lo caga perché allo Stadio c è Patty Smith, ciao