Napoli-Inter 0-3, Di Lorenzo predica calma: «Scudetto? Ora pensiamo alla Juve»

Giovanni Di Lorenzo prova a caricarsi il Napoli sulle spalle dopo l'ennesima sconfitta casalinga degli azzurri: «Il risultato non ci lascia felici, c'era delusione nello spogliatoio. Abbiamo fatto una buona prestazione, quella è l'unica cosa positiva, creando qualche occasione importante non sfruttata. Ma conta alla fine il risultato, ci dispiace, soprattutto perché in casa non riusciamo a raccogliere punti. Scudetto? La distanza è ampia, ci sono tanti punti dalle prime due in classifica, pensiamo partita dopo partita perché è inutile parlare di scudetto ora. Ora avremo un altro scontro diretto con la Juventus».

«Mazzarri ha provato a ricompattare l'ambiente, c'era una situazione difficile per la squadra visti i risultati» ha spiegato Di Lorenzo a fine partita «Io terzino sinistro? Ne abbiamo parlato con Mazzarri, ma Natan ha fatto una buona partita. Io sono sempre a disposizione. Ma con tante partite ravvicinate il tempo per lavorare è stato poco. Ora avremo cinque giorni per preparare la Juventus, sappiamo cosa significa per tutto l'ambiente.

Gli obiettivi ci sono ancora, dovremo compattarci ancora di più. Si era visto qualcosa di positivo nelle ultime gare, dobbiamo lavorare di più per uscire da questa situazione. Vedremo dove saremo con l'anno nuovo».