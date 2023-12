Napoli, disastro Maradona: 4 sconfitte, record dopo 25 anni

Un Napoli disastroso quello visto in questa stagione al Maradona. Gli azzurri hanno perso a cavallo tra Rudi Garcia e Walter Mazzarri ben quattro partite casalinghe sulle sette totali giocate. Un dato imbarazzante per i campioni d'Italia in carica, un filotto negativo che arriva per la terza volta nella storia azzurra in Serie A, dopo quelle del 1997/98 (5 ko) e del 1954/55 (4).

4/7 - Il #Napoli ha perso quattro delle prime sette partite casalinghe di un singolo torneo per la terza volta nella sua storia in #SerieA, dopo quelle del 1997/98 (5 ko) e del 1954/55 (4). Fattore.#NapoliInter pic.twitter.com/iztJ0Zl18T — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 3, 2023