L'Inter si conferma in vetta alla Serie A grazie al successo in trasferta con un netto 3-0 al 'Maradona' sui campioni d'Italia in carica del Napoli. I nerazzurri sbloccano il match al 44' del primo tempo con Calhanoglu e dilagano nella ripresa con Barella al 16' e Thuram al 40'. In classifica la squadra di Inzaghi è prima con 35 punti, 2 in più della Juventus e 6 in più del Milan. Gli azzurri restano fermi a quota 24 in quarta posizione insieme alla Roma.