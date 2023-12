Napoli, l'Inter su Zielinski. Marotta: «Ma proveranno a rinnovarlo»

Il futuro di Piotr Zielinski è ancora tutto da scrivere ma il centrocampista del Napoli potrebbe anche vestirsi di nerazzurro il prossimo anno in caso di macato rinnovo con il club di De Laurentiis. «Io so solo che è un giocatore in scadenza, ma credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva da qui a fine giugno» le parole di Beppe Marotta.

Il direttore dell'Inter non nega l'interesse, ma spiega i piani del Napoli. «Noi non ci siamo assolutamente avvicinati, è chiaro che con Ausilio e Baccin monitoriamo le scadenze, ma è ancora presto per poter intervenire. Spero per il bene del Napoli che possa trovare un accordo con loro» ha spiegato Marotta a Dazn prima del match tra gli azzurri e la sua Inter.