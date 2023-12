Napoli-Inter, c'è Patti Smith ospite di De Laurentiis

Uno accanto all'altro, prima tifosa azzurra nella notte di Napoli-Inter. Allo Stadio Maradona per il big match di giornata c'è anche Patti Smith, la famosissima artista americana, nata a Chicago, che è presente in Tribuna Autorità accanto al numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis. La cantante è ospite del patron napoletano - prima del fischio d'inizio allo Stadio è stata riprodotta anche "People have the power, tra i suoi brani più noti - dopo essere arrivata in città nei giorni scorsi per il concerto tenuto ieri sera alla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia. La Smith sta girando l'Italia anche per presentare il suo nuovo libro "A book of days".